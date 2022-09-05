الرياضة
آسفي: لم نفاوض حمد الله
نفى محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك آسفي، مفاوضة الدولي السابق عبد الرزاق حمد الله من أجل انتدابه في مرحلة الانتقالات الصيفية. وقال الحيداوي ،”لم يتدرب معنا اللاعب، ولم نتفاوض معه بشكل رسمي بخصوص إمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة”، وزاد موضحا” أبواب الفريق مفتوحة أمام اللاعب في كلأكمل القراءة »
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