الرياضة
الشابي يبدأ مرحلة الجديدة بفوز
المدرب التونسي أشرك عدة لاعبين شباب نجح لسعد جردة الشابي المدرب الجديد للفريق الجديدي في تحقيق الفوز في أول ظهور له مع الفريق، على حساب الوافد الجديد اتحاد تواركة بهدف لصفر، في المباراة التي جرت أطوارها الجمعة الماضي بملعب العبدي بالجديدة، ضمن الجولة الأولى من البطولة الوطنية.أكمل القراءة »
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