الرياضة
أندية بلجيكية تتنافس على سيباوي
قدم ميشلين البلجيكي عرضا لبيرشوت، للتعاقد مع إلياس سيباوي، لاعب المنتخب الوطني الأولمبي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، ودخل في منافسة قوية مع ستاندار دو لييج، قبل إغلاق فترة الانتقالات الثلاثاء المقبل. وكشفت وسائل إعلام بلجيكية أن بيرشوت البلجيكي توصل بعرض من ميشلين، للمرة الثانية في السنوات الأخيرة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا