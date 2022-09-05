وطنية
عمدة البيضاء “تقسط” تفويضاتها
ارميلي تراجع علاقاتها مع بعض نوابها وتفويض التعمير يقترب من “تفجير” الجماعة تعيد نبيلة ارميلي، رئيسة مجلس جماعة البيضاء عن التجمع الوطني للأحرار، النظر في هندسة تفويض المهام والتفويضات الموكولة إليها في الباب الثاني من القانون التنظيمي 14-113، بعد أقل من سنة من انتخابها أول رئيسة للعاصمةأكمل القراءة »
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