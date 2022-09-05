الرياضة
بن عيادة بالوداد
الفريق يقترب من التعاقد مع عسال وعدد الأجانب يثير الجدل انضم الجزائري حسين بن عيادة رسميا السبت الماضي، للوداد الرياضي، بعد جلسة جمعته بسعيد الناصري، رئيس الفريق، ووكيل أعماله، ليصبح ثامن لاعب أجنبي ينضم إلى الوداد بعد مواطنه عماد الدين بوبكر والثنائي الكونغولي يوفيل تيسومو وآرسين زولا،أكمل القراءة »
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