تضامنا مع المغرب.. رئيس غينيا بيساو يغادر قمة “تيكاد” بتونس

غادر أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو غعغوالرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، اليوم (السبت)، قمة “تيكاد” الأفريقية اليابانية بتونس، احتجاجا على مشاركة “البوليساريو” التي فرضتها تونس.

ويأتي هذه القرار تعزيزا لموقف عدد كبير من البلدان الأفريقية، التي قررت تخفيض مستوى مشاركتها في المؤتمر، من بينها السنغال، التي أعربت عن أسفها لأن اجتماع “تيكاد” هذا تميز بغياب المغرب، لعدم وجود توافق في الآراء بشأن مسألة التمثيل.

وقرر المغرب عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة التي تعقد في تونس يومي 27 و 28 أغسطس، واستدعاء سفير الملك في تونس للتشاور على الفور، عقب التصرف الأرعن للرئيس التونسي قيس سعيد بتخصيص إستقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليساريو على أرض تونس.