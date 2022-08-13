إفران تعيش متعة السينما

تكرم بوبكدي وداداس وبديدا وتستضيف المخرج الإيطالي ميمو

تعيش مدينة إفران متعة السينما من خلال الدورة 23 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير، الذي يكرم ثلة من نجوم الفن في المغرب، ويستضيف مخرجا إيطاليا ضيف شرف.

ووفق ما أفاد به بلاغ صادر عن إدارة المهرجان، فإن المكرمين في الدورة 23 من مهرجان إفران السينمائي، هم المخرجة المغربية فاطمة بوبكدي والفنانان عزيز داداس وحسن بديدا.

وستكون لحظة التكريم هذه إحدى اهم فقرات المهرجان، وستحتضنها قاعة المناظرات بإفران في حفل افتتاح الدورة 23 من المهرجان المذكور.

وسيكون موعد جمهور المهرجان مع هذا الحفل التكريمي في افتتاح الدورة 23، يوم 25 غشت 2022، بداية من الساعة السادسة مساء.

ولم تتوقف مفاجآت مهرجان إفران عند الأسماء المكرمة، بل حتى ضيف الشرف الذي كشف عنه البلاغ، وهو الممثل والمخرج الإيطالي هو ميمو.

وأوضح البلاغ، أن تكريم هذه الأسماء، هو اعتراف لهم بما قدموه من اعمال متميزة أضافت الكثير من الإبداعية والجودة للمشهد السينمائي.

اما ضيف الشرف، فقد اكد البلاغ أنه يأتي أيضا احتفاء بعطاء هذا املخرج الإيطالي وتسليط الضوء على مجمل أعماله في مجال الفن السابع.

وجدير بالذكر، أن المهرجان يتضمن العديد من الفقرات السينمائية بطبيعة الحال، إضافة إلى فقرات موسيقية منها تلك التي ستحييها فرقة الركبة من زاكورة.