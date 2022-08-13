عين الذئاب بالبيضاء … اكتظاظ غير مسبوق وحضور أمني وازن

يعرف الشريط الساحلي بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء، اكتظاظا كبيرا، مع عطلة نهاية الأسبوع، مقابل حضور أمني مكثف، لوحظ منذ الساعات الأولى من صباح يومه السبت.

ورغم الحضور الكثيف وغير المسبوق للمصطافين بالكورنيش، واكتظاظ وسائل النقل العمومي وحركة السير، فإن أغلب المصطافين مرتاحون للحضور الأمني المهم، الذي يساهم في تنظيم السير وتيسير عملية الاستجمام للمواطنين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعرف فيها الكورنيش هذا الاكتظاظ، إذ شهد الأمر نفسه طيلة الأسابيع الماضية، مع توافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وارتفاع درجة الحرارة، إذ يعتبر الشاطئ ملاذا آمنا لسكان المدينة وزائريها.

وحسب معلومات “الصباح” فإن مسؤولين أمنيين بالبيضاء، من بينهم والي الأمن ورجال أمن منطقة أنفا، بكل درجاتهم، يسهرون على تسهيل الاصطياف بكورنيش عين الذئاب منذ أسابيع، بعدما عاينوا الاكتظاظ الكبير الذي يعرفه الشاطئ منذ الأيام الأولى للصيف، وما يقتضيه ذلك من عمل كبير لتأمين المصطافين وممتلكاتهم، وتنظيم جيد لحركة السير.