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ابتزاز لاعب بالمنتخب بأشرطة جنسية

منذ 6 دقائق
محلل برامج بقناة خليجية سلم 15 مليونا للمتهمين لعدم فضحه تعقب مصدر حوالات دولية أطاح بهم والتحقيقات كشفت عشرات الضحايا تجرى بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، محاكمة ثلاثة متهمين، سقطوا في قبضة الأمن بالمفوضية الجهوية للشرطة بالتنسيق مع مصالح ولاية أمن طنجة، بعدما اشتكى منهم لاعب سابق بالمنتخبأكمل القراءة »

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