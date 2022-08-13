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بانوراما

الوساطة في التوظيف بالقضاء

منذ 46 ثانية
فضيحة غش هزت الحرم الجامعي 6 25 مليونا لمنصب منتدب قضائي وإعفاء الكاتب العام يتسبب في تأجيج الفضيحة هي فضيحة كبرى وغير مسبوقة، تفجرت وسط جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والكليات التابعة لها بتطوان. شيكات ضمان كان يتحوزها العلبة السوداء لأسرار توظيف الأستاذة الجامعيين والأطر الإدارية للسلمينأكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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