حوادث
ملتح يعتدي على “متبرجة” بالصويرة
تحولت ملاسنة بين ملتح وامرأة، صباح الأربعاء الماضي، بالصويرة، إلى حصة في الوعيد والنهي عن المنكر انتهت بتسديد الملتحي لكمة إلى وجهها أسقطتها مغمى عليها. وذكرت مصادر «الصباح» أن الملتحي كان بصدد تناول إفطاره بإحدى المقاهي الشعبية المتخصصة في تقديم الفطائر و»المسمن» بشارع 2 مارس، وبعد أنأكمل القراءة »
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