بانوراما
مقتل إلياس وهروب زوجته
المجاطي… من الملالي إلى البغدادي (الحلقة الأخيرة) إعلان إنهاء سيطرة التنظيم الكاملة على أراض في العراق تفتح “الصباح” من خلال هذه السلسلة قصة أم آدم المجاطي وابنها إلياس، وتتعقب “مغامراتهما” بعد التحاقهما بالتنظيم الإرهابي داعش من خلال كتاب “رحلتي مع آل المجاطي من إمارة الملالي إلى خلافةأكمل القراءة »
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