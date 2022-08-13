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بانوراما

وكالة بيت المال

منذ 14 دقيقة
مغاربة القدس… قصة حارة الشرفاء ( الأخيرة) مؤسسة إنسانية واجتماعية تستمد مصداقيتها من الإشراف المباشر للملك محمد السادس تنتشر أبواب ومعالم تاريخية كثيرة بالقدس بفلسطين، لكن يعتبر «باب المغاربة» أشهرهم، بل إن المقدسيين يكنون له احتراما استثنائيا، بالنظر إلى تاريخ إحداثه. سنسرد خلال هذه الحلقات تاريخ هذاأكمل القراءة »

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منذ 14 دقيقة


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