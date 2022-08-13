حوادث
السجن لشبكة قرصنة المعطيات البنكية
ابتدائية مراكش أدانت زعيمها بسنة حبسا لتورطه في بيع معطيات شخصية أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، أفراد شبكة مختصة بالقرصنة المعلوماتية للمعطيات الشخصية بسنة حبسا لزعيمها، وبين ثمانية أشهر وثلاثة أشهر لباقي المتهمين. وشملت العقوبات صاحب محل لإصلاح الهواتف بالمدينة ذاتها، إذ تم الحكم عليه بسنة حبسا،أكمل القراءة »
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