حوادث
ملايير أرباح شبكات الفواتير المزورة
فضحت شكاية رفعت إلى والي بنك المغرب، عن شبكات تزوير الفواتير والتعامل بـ”الكاش”، تضم مسيري شركات وجهات بمؤسسات عمومية، تكبد الدولة سنويا خسائر تقدر بمئات الملايير. وحسب الشكاية، فإن المتورطين ينشطون في بيع جميع المواد الأساسية، إذ حسب أعراف هذا النوع من التجارة، يلزم الزبناء سواء كانواأكمل القراءة »
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