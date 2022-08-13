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حوادث

آش خاصك تدير؟

منذ 53 ثانية
حوالات النزلاء تحدد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قيمة الحوالات المالية التي ترغب الأسر في إرسالها إلى أبنائها الموجودين رهن الاعتقال، سيما بعد منح إدخال القفة إلى زنازين الاعتقال، ولا يعلم العديد من هؤلاء أن المسطرة تمر عبر مراحل لا يجب تجاوزها. قيمة المبلغ لا يمكنأكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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