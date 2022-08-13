بانوراما
16 ماي… الفاجعة
حكايات إرهابيين 2 شكلت صدمة كبيرة لمصالح الأمن وحتى الشيوخ رغم تطرفهم هذه الحلقات محاولة، من ياسين لملس، باحث في الحركات الإسلامية، تقديم قراءة جديدة للأحداث الإرهابية التي عاشها المغرب، وأخطر الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها، والتميز المغربي في القضاء عليها، سواء من حيث المقاربة الأمنية، أوأكمل القراءة »
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