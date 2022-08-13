بانوراما
تخليت عن الوظيفة من أجل الفن
السايح… الوجه الآخر ( الأخيرة) قال إنه عانى لسنوات بسبب قراره لكنه لم يندم عليه جواد السايح، من أشهر الفكاهيين المغاربة، الذين استطاعوا فرض أنفسهم في الساحة الفنية، من خلال أعمال مميزة. اسم استطاع أن يسرق الضحكة من جمهوره، ويسافر به نحو عالم الفرجة والمتعة. قدم أعمالاأكمل القراءة »
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