نتائج قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم

وضعت قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت اليوم الثلاثاء بالقاهرة، فريق الجيش الملكي في مواجهة “ريمو ستارز إف سي” النيجيري.

وأعفت الكاف حامل اللقب وممثل كرة القدم المغربية نهضة بركان من خوض منافسات هذا الدور ، وسيدخل رحلة الدفاع عن اللقب في الدور الموالي حيث سيواجه الفائز من مباراة “كوارا يونايتد” النيجيري و “دوانيس” بطل النيجر).

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الملكي وفريق ريمو ستارز يوم 11 شتنبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب يوم 18 من الشهر ذاته. وحال تأهله، سيواجه الفريق العسكري في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مواجهة أشانتي غولد الغيني ونواكشوط كينجز الموريتاني.

ومن أبرز مواجهات الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية يواجه فيوتشر المصري بيدكو بول الأوغندي، ويلتقي هلال الساحل السوداني مع غيتا غولد التنزاني بينما يلعب هازاس بطل جيبوتي ضد كيغالي الرواندي.

وعلى غرار بطولة دوري الابطال ستنطلق منافسات الدور التمهيدي الأول يوم 9 شتنبر المقبل، بينما تقام مباريات الدور الموالي ما بين 7 و 9 اكتوبر ذهابا و 14 و 16 من نفس الشهر إيابا.