إحباط تهريب 17970 قرصا طبيا بميناء طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يومه الثلاثاء 9 غشت، من إحباط محاولة للتهريب الدولي ل 17970 قرص

طبي مخدر من نوع »Rivotril.»

وقد جرى حجز هذه الشحنة من المؤثرات العقلية في أعقاب عملية المراقبة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني على متن مقطورة شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، وهي الشحنة التي كانت مخبأة بعناية داخل تجاويف معدة بهذه المقطورة المحملة بمعدات إلكترونية مستوردة.

كما مكنت إجراءات البحث والتحري من توقيف سائق الشاحنة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 37 سنة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية

بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمحاربة

التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا مختلف صور الجرمية العابرة للحدود الوطنية.