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وطنية

1400‭ ‬مليار‭ ‬لتحلية‭ ‬مياه‭ ‬البيضاء

منذ 3 دقائق
إحدى‭ ‬محطات‭ ‬تصفية‭ ‬المياه‭      (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
تقديرات‭ ‬أولية‭ ‬لواحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المشاريع‭ ‬لتجنيب‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬شبح‭ ‬عطش‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬2025 قدرت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬الحوض‭ ‬المائي‭ ‬لأبي‭ ‬رقراق‭ ‬والشاوية‭ ‬الكلفة‭ ‬الإجمالية‭ ‬الأولية‭ ‬لإنجاز‭ ‬محطات‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬بالبيضاء‭ ‬بحوالي‭ ‬14‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ (‬1400‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية‭ ‬المعنية،‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭أكمل القراءة »

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