وطنية
1400 مليار لتحلية مياه البيضاء
تقديرات أولية لواحد من أكبر المشاريع لتجنيب العاصمة الاقتصادية شبح عطش محتمل في 2025 قدرت مصادر من الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية الكلفة الإجمالية الأولية لإنجاز محطات تحلية مياه البحر بالبيضاء بحوالي 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم)، مؤكدة أن القطاعات الوزارية المعنية، بتنسيق مع المكتب الوطنيأكمل القراءة »
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