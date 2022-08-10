وطنية
غرامات “تنجي” رؤساء من المحاكمة
قضاة المجلس الأعلى للحسابات “ضربوهم في الجيب” بدل إحالة ملفاتهم على القضاء نجا رؤساء مجالس منتخبة في الولاية السابقة بأعجوبة من محاكمات قضائية أمام محاكم جرائم الأموال، بعدما اكتفى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بإصدار أحكام صارمة ضربت «جيوبهم»، ضمنهم نواب ومستشارون برلمانيون، سبق أن خضعوا إلى تحقيقاتأكمل القراءة »
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