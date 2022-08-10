الصباح الفني
شكير يكتب عن الجراري
كتاب جديد يستعيد المنجز الفني للموسيقار مكتشف «المواهب» يستعد الباحث والناقد الفني عبد المجيد شكير لإصدار كتاب جديد اختار له عنوان “عبد النبي الجراري.. فنان بألف يد ويد” يتناول السيرة الشخصية والفنية للموسيقار عبد النبي الجراري الذي يعد أحد رواد الأغنية المغربية. واعتبر شكير، في حديثأكمل القراءة »
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