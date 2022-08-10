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الصباح الفني

شكير‭ ‬يكتب‭ ‬عن‭ ‬الجراري

منذ 9 دقائق
كتاب‭ ‬جديد‭ ‬يستعيد‭ ‬المنجز‭ ‬الفني‭ ‬للموسيقار‭ ‬مكتشف‭ ‬‮«‬المواهب‮»‬‭ ‬ يستعد‭ ‬الباحث‭ ‬والناقد‭ ‬الفني‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬شكير‭ ‬لإصدار‭ ‬كتاب‭ ‬جديد‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬عنوان‭ “‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬الجراري‭.. ‬فنان‭ ‬بألف‭ ‬يد‭ ‬ويد‭” ‬يتناول‭ ‬السيرة‭ ‬الشخصية‭ ‬والفنية‭ ‬للموسيقار‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬الجراري‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬رواد‭ ‬الأغنية‭ ‬المغربية‭.‬ واعتبر‭ ‬شكير،‭ ‬في‭ ‬حديث‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق
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