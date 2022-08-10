الصباح الفني
تتويج الوالي ببلجيكا
توج الممثل رشيد الوالي بجائزة أحسن ممثل، ضمن فعاليات مهرجان نجمة لكريستال ببلجيكا “لييج”، عن دوره في فيلم “دموع إبليس” للمخرج هشام الجباري. وقال الوالي بشأن هذا التتويج “شكر خاص للفنان يونس لهري مدير المهرجان. وهنيئا للسينما المغربية”. ويتناول الفيلم قصة رجل تعليم، يسمى “حسن الشاهد” يعتقلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا