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الصباح الفني

تتويج‭ ‬الوالي‭ ‬ببلجيكا

منذ 10 دقائق
توج‭ ‬الممثل‭ ‬رشيد‭ ‬الوالي‭ ‬بجائزة‭ ‬أحسن‭ ‬ممثل،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬نجمة‭ ‬لكريستال‭ ‬ببلجيكا‭ “‬لييج‭”‬،‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬دموع‭ ‬إبليس‭” ‬للمخرج‭ ‬هشام‭ ‬الجباري‭.‬ وقال‭ ‬الوالي‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬التتويج‭ “‬شكر‭ ‬خاص‭ ‬للفنان‭ ‬يونس‭ ‬لهري‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان‭. ‬وهنيئا‭ ‬للسينما‭ ‬المغربية‭”.‬ ويتناول‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬رجل‭ ‬تعليم،‭ ‬يسمى‭ “‬حسن‭ ‬الشاهد‭” ‬يعتقل‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق
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