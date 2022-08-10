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الصباح الفني

قالوا

منذ 9 دقائق
يسرى طارق (خاص)
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أول‭ ‬درس‭ ‬في‭ ‬البلاغة‭: ‬الكلام‭ ‬أدرد،‭ ‬والصمت‭ ‬صانع‭ ‬أسنان‭”.‬ لغريب كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬تورية‭ ‬لغريب‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قرص‭ ‬القمر‭.. ‬وجه‭ ‬الحبيبة‭ ‬عند‭ ‬الشعراء‭.. ‬رغيف‭ ‬جوعى‭ ‬العالم‭.. ‬موائد‭ ‬مستديرة‭ ‬لأشلاء‭ ‬وطن‭ ‬منكوب‭”.‬ طارق كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬يسرى‭ ‬طارق‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭أكمل القراءة »

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