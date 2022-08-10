الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة تدوينة جاء فيها “أول درس في البلاغة: الكلام أدرد، والصمت صانع أسنان”. لغريب كتبت الشاعرة تورية لغريب تدوينة جاء فيها “قرص القمر.. وجه الحبيبة عند الشعراء.. رغيف جوعى العالم.. موائد مستديرة لأشلاء وطن منكوب”. طارق كتبت الفنانة يسرى طارق على حسابها الرسميأكمل القراءة »
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