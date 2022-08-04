البيضاء … الاعلان عن اجراءات للحد من تبذير الماء

دعت جماعة الدارالبيضاء الساكنة البيضاوية إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية . وأوضحت جماعة الدار البيضاء في بلاغ لها، أنه “بهدف ضمان الحق في الحصول على الماء والاستعمال العقلاني والمستدام لهذه المادة الحيوية، تدعو جماعة الدارالبيضاء الساكنة البيضاوية إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية التي أدت الى نقص مخزون السدود والفرشة المائية الجوفية المزودة لمدينة الدارالبيضاء”.

وأبرز البلاغ أنه في هذا الإطار، قررت جماعة الدارالبيضاء ابتداء من 03 غشت 2022 منع القيام بكل السلوكيات المسببة في تبذير المياه والمتمثلة خصوصا في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، و غسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، وكذا تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية والمناطق السكنية ومختلف المحلات التجارية باستعمال خراطيم المياه.

كما يمنع استعمال فواهات الإطفاء للتزود بالماء والتراشق بالمياه في الشارع العام وتبذير المياه عند استعمال نقط الماء المعدة للعموم.

وشددت الجماعة على أنه ” في حالة إتيان أي فعل مخالف للاقتصاد في استعمال الماء سيعرض صاحبه إلى تطبيق المقتضيات والاجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.