دول تبارك للملك عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيسة الجمهورية اليونانية، كاثرينا ساكيلاروبولو، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعربت ساكيلاروبولو، في هذه البرقية، باسم الشعب اليوناني وباسمها الخاص، عن أحر تهانئها وأصدق متمنياتها لجلالة الملك بالرفاه، وللشعب المغربي الصديق بالازدهار والرخاء.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية فنلندا، ساولي نينيستو.

وأعرب الرئيس الفنلندي، في هذه البرقية، باسم الشعب الفنلندي وباسمه الشخصي، عن تهانئه الصادقة والودية وأطيب متمنياته بالرفاه والسعادة لجلالة الملك، وللشعب المغربي الصديق.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية بنما، لاورينتينو كورتيزو كوهن.

وعبر كورتيزو كوهن، في هذه البرقية، باسم الشعب والحكومة البنميين وباسمه الخاص، عن تهانئه الودية ومتمنياته الصادقة بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، معربا عن عزمه تعزيز الروابط التي تجمع البلدين.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيسة جمهورية سلوفاكيا، زوزانا كابوتوفا.

وأعربت كابوتوفا، في هذه البرقية، باسمها الخاص وباسم الشعب السلوفاكي، عن تهانئها وأطيب متمنياتها بموفور الصحة والسعادة والرخاء لجلالة الملك وللشعب المغربي.

كما أعربت الرئيسة السلوفاكية عن الرغبة في مواصلة تطوير العلاقات في المستقبل بين سلوفاكيا والمغرب، “أحد أهم الشركاء بإفريقيا”، وذلك لما فيه مصلحة الشعبين.