تهاني جديدة بعيد العرش للملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية، نغوين شوان فوك، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس الفيتنامي، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لجلالة الملك وللشعب المغربي.

كما أعرب شوان فوك عن متمنياته بأن يواصل الشعب المغربي، بقيادة جلالة الملك “تحقيق إنجازات كبرى لبناء وتنمية البلد السعيد والمزدهر”، مشيدا بتطور علاقات الصداقة والتعاون متعدد الأوجه بين فيتنام والمغرب في السنوات الأخيرة.

كما اغتنم شوان فوك هذه المناسبة لتجديد التأكيد على إرادة فيتنام، دولة وشعبا، لمواصلة توطيد العلاقات الجيدة بين البلدين وتطويرها.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد عبد الحميد.

وأعرب رئيس بنغلاديش، في هذه البرقية، عن أصدق تهانئه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والرفاه لجلالة الملك، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي الشقيق.

وأضاف عبد الحميد أن “بنغلاديش والمغرب تربطهما علاقات ثنائية ودية وأخوية. وإنني على يقين من أن روابط الصداقة والتعاون القائمة بين بنغلاديش والمغرب ستتوسع وتتوطد في المستقبل، بما فيه المصلحة المشتركة لشعبينا”.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف.

وأعرب الرئيس الأذري، في هذه البرقية، باسم شعب جمهورية أذربيجان وباسمه الخاص، عن أصدق متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، وللمغرب والشعب المغربي بالسلام والازدهار.

وأضاف الرئيس “إنني على يقين من أننا سنواصل بذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز العلاقات العريقة بين أذربيجان والمغرب، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، ولا سيما للاستفادة بشكل كامل من إمكانات تعاوننا في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز “.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، لويس لاكال بو.

وأعربت لاكال بو، في هذه البرقية، باسم الشعب والحكومة الأوروغوايانيين وباسمه الخاص ، عن تهانئه الصادقة لجلالة الملك ومتمنياته بالاستقرار والرخاء للشعب المغربي.

واغتنم لاكال بو هذه المناسبة للإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة، معربا عن يقينه التام من أنه ستتم مواصلة تعزيز هذه الروابط من أجل الارتقاء بالعلاقات الثقافية والسياسية والتعاون بين البلدين.

وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس إيرلندا، مايكل دي هيغينز.

وأعرب هيغينز، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب الإيرلندي، عن تهانئه الحارة ومتمنياته الصادقة بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبالسلم والرخاء للشعب المغربي.