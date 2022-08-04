رئيس مالطا يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مالطا، جورج فيلا، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب فيلا، في هذه البرقية، باسم شعب جمهورية مالطا وباسمه الخاص، عن متمنياته الصادقة بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبمزيد من الرخاء والسلام والتقدم للمغرب وللشعب المغربي.

وأضاف الرئيس المالطي أن “مالطا والمغرب تجمعهما علاقات ممتازة، كما يتجلى ذلك في المحادثات رفيعة المستوى التي جرت مطلع هذه السنة”.

وأعرب فيلا عن قناعته بأن فتح القنصلية العامة لمالطا بالدار البيضاء ساهم بشكل ملموس في تحسين “آفاقنا الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الروابط بين البلدين”، مبرزا أن العلاقات بين البلدين “ستتعزز من خلال التزامنا المشترك بمنطقة متوسطية سلمية ومستقرة ومزدهرة”.

وخلص رئيس جمهورية مالطا إلى القول “ستواصل مالطا والمغرب العمل عن كثب لضمان أن يظل حوض المتوسط أولوية على جدول الأعمال الإقليمي، كما يتجلى ذلك من خلال عملنا في إطار الحوار 5 + 5 لغرب حوض المتوسط”.