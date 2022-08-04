الملك يتوصل ببرقية تهنئة من عاهل تايلاند بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل تايلاند، صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب عاهل تايلاند، في هذه البرقية، عن أصدق تهانئه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك، وبمزيد من النجاح والازدهار للمملكة المغربية ولشعبها.

وأكد صاحب الجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن أن “تايلاند تولي أهمية كبيرة لروابط الصداقة التي تجمعها بالمملكة المغربية”.

كما أعرب عاهل تايلاند عن قناعته باستمرار هذه العلاقات بكونها أساسا متينا يمكن للبلدين الارتكاز عليها لتوطيد علاقات التعاون بينهما في السنوات القادمة.