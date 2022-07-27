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أســــــرة

الموز يحسن صحة القلب

منذ 5 دقائق
كشفت دراسة جديدة أن تناول الموز يمكن أن يحسن صحة القلب، خاصة عند النساء،  لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. وقال مؤلف الدراسة ليفرت فوجت، أستاذ طب الكلى السريري وعلم وظائف الكلى في المراكز الطبية بجامعة أمستردام في هولندا، إن النصائح الصحية تركز على الحد من تناول الملح، لكن من الصعبأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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