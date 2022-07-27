الصباح الـتـربـوي
الوزاني: قطاع واعد
< بخلاف العديد من الدول، يتميز قطاع الكتاب المدرسي بتحريره ابتداء من موسم 2002-2003، ما يجعل منه قطاعا قويا مربحا. ينتج القطاع ملايين النسخ، إذ بلغ على سبيل المثال عدد المتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي بالأسلاك التعليمية الثلاثة، على المستوى الوطني برسم الموسم الدراسي 2021-2020، ما مجموعه سبعة ملايين و502 ألفأكمل القراءة »
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