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تحت الدف

منذ دقيقة واحدة
السلالم لا تنظف من تحت إلى فوق، بل من فوق إلى تحت، وهو بالضبط ما ينبغي أن تفعله السلطات العمومية في حربها ضد تبذير الماء الصالح للشرب. فإلى حدود اللحظة، لم نسمع أن لجنة مختلطة لليقظة دخلت مجمعا للفيلات والإقامات الفارهة، يملأ أصحابها حمامات السباحة وأحواض “جاكوزي” من قنوات الصبيبأكمل القراءة »


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