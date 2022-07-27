الأولى
تحت الدف
السلالم لا تنظف من تحت إلى فوق، بل من فوق إلى تحت، وهو بالضبط ما ينبغي أن تفعله السلطات العمومية في حربها ضد تبذير الماء الصالح للشرب. فإلى حدود اللحظة، لم نسمع أن لجنة مختلطة لليقظة دخلت مجمعا للفيلات والإقامات الفارهة، يملأ أصحابها حمامات السباحة وأحواض “جاكوزي” من قنوات الصبيبأكمل القراءة »
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