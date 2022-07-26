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أســــــرة

رقــــــــم: 4 علاجات

منذ 10 دقائق
هناك العديد من العلاجات الممكنة للبقع البيضاء على الأسنان، إذ يؤكد الاختصاصيون أن العلاج يعتمد على السبب الكامن وراء ظهور المشكل وحالة الأسنان. ومن بين العلاجات «كشط المينا»، إذ يلجأ البعض لهذا العلاج للتخلص من البقع البيضاء على الأسنان، فيزيل طبيب الأسنان كمية صغيرة من مينا الأسنان لتقليل منظر البقع،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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