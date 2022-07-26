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وطنية

‭”‬بيجيدي‭” ‬يطعن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات

منذ دقيقتين
بنكيران‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬نتائجها‭ ‬بادعاء‭ ‬التزويروالرشوة لم‭ ‬يستوعب‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بنكيران،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬الهزيمة‭ ‬النكراء‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬حزبه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمكناس‭ ‬والحسيمة،‭ ‬والتي‭ ‬انضافت‭ ‬إلى‭ ‬تسونامي‭ ‬8‭ ‬شتنبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليطعن‭ ‬سياسيا‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬بدعوى‭ ‬وجود‭ ‬تزوير‭ ‬فيها‭.‬ وأثرت‭ ‬الهزيمة‭ ‬الانتخابية‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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