وطنية
”بيجيدي” يطعن في الانتخابات
بنكيران دعا وزير الداخلية إلى إلغاء نتائجها بادعاء التزويروالرشوة لم يستوعب عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، الهزيمة النكراء التي مني بها حزبه في الانتخابات الجزئية الأخيرة بمكناس والحسيمة، والتي انضافت إلى تسونامي 8 شتنبر الماضي، ليطعن سياسيا في نتائج هذه الانتخابات بدعوى وجود تزوير فيها. وأثرت الهزيمة الانتخابيةأكمل القراءة »
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