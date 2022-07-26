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أســــــرة

مركبات الفليور تسببها

منذ 10 دقائق
الدكتور بنمنصور شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة الأسنان وتناول الأطعمة الصحية والغنية بالكالسيوم من المشاكل التي تزعج الكثير من الأشخاص، ظهور بقع بيضاء على سطح الأسنان وهو ما يشوه جمالها. في هذا الصدد، كشف الدكتور كمال بنمنصور طبيب أسنان، بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور تلك البقع، والتي من بينهاأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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