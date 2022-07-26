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الصباح الفني

مهرجان العيطة بآسفي

منذ دقيقة واحدة
تحتضن آسفي، ابتداء من غد (الأربعاء)، الدورة 21 للمهرجان الوطني لفن العيطة، والتي ستستمر إلى 30 يوليوز الجاري. ويأتي تنظيم هذه الدورة من المهرجان، بعد سنتين من الانقطاع نتيجة الظرفية الوبائية بسبب تفشي جائحة كورونا، إذ سيعود المهرجان تحت شعار “فن العيطة … المشترك في المتعدد”. وتنفتح الدورة 21 لفنأكمل القراءة »


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