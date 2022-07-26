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حوادث

قتل سبعيني بسبب مياه “سقاية”

منذ دقيقتين
كلاب بوليسية تبحث عن مهاجر مرحل من إسبانيا لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة اهتزت جماعة أولاد فنان، بدائرة وادي زم، مساء أول أمس (الأحد)، على فاجعة ذبح سبعيني بطريقة بشعة من قبل مهاجر مرحل من إسبانيا، من مواليد 1983، بسبب صراع على «سقاية» ماء بدوار أيت ساهل، ما تسبب فيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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