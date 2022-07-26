ملف عـــــــدالة
شبكة الجديدة ورطت مركز النقل بالبيضاء
اختراق النظام المعلوماتي الخاص بالوزارة لإدخال بيانات الحصول على رخص السياقة من بين الحالات التي كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن شبكات التزوير اخترقت مؤسسات وإدارات لاستقطاب مسؤولين بها، الملف الذي اهتزت على وقعه الجديدة، بعدما أطاحت تحريات وتحقيقات قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد التابعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا