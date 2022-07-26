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سقـوط مسؤوليـن بمكنـاس

منذ 4 دقائق
ضابط أمن ممتاز اعتقل متلبسا بسياقة سيارة مسروقة من الخارج ومزورة الوثائق تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية و العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تحدث بشكل فوري وتقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير. كما أنها تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت معأكمل القراءة »


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