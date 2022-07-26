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اذاعة وتلفزيون

“مختفون” ينهي الموسم بالقصر الكبير

منذ 3 دقائق
فريق العمل انتهى من تصوير حلقاته الأخيرة بصورة بالغة انتهى فريق عمل برنامج “مختفون” الخاص بالقناة الثانية “دوزيم”، من تصوير الحلقة الأخيرة من الموسم الحالي. حول تفاصيل تصوير هذه الحلقة، قالت الإعلامية مريم الرايسي، من معدي البرنامج، إن الفريق انتقل هذه المرة، إلى القصر الكبير، لنقل معاناة عائلة تبحث عنأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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