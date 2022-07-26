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حوادث

تخفيض أحكام تزوير ضرائب السيارات

منذ دقيقتين
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الصادر في حق ثلاثة متهمين متورطين ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأحكام القضائية وكذا وصولات ضرائب السيارات، وقضت بالحكم على الأول بسنتين سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا، بخمس سنوات سجنا نافذا، وحكم على الثاني بسنتين سجنا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا بأربعأكمل القراءة »


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