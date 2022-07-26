الصباح الفني
راس الدرب يصدر “تيفاوين”
أصدر الفنان جمال راس الدرب ابن اكادير ألبوما غنائيا جديدا باللغة الأمازيغية يحمل ست أغان، يختزل التجربـــة الفنيـــة لجمال والتي استمرت لأكثـــر من 23 سنة من البحث في الثقافـــة والهوية والموسيقــى الأمازيغية. ويقول جمال في تصريحه إن ألبوم “تيفاوين” يتكون من ست قطع غنائية، ويتميز عن غيره من الإصداراتأكمل القراءة »
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