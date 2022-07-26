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الصباح الفني

‭ ‬راس‭ ‬الدرب‭ ‬يصدر‭ “‬تيفاوين‭”‬

منذ دقيقتين
الفنان جمال (خاص)
أصدر‭ ‬الفنان‭ ‬جمال‭ ‬راس‭ ‬الدرب‭ ‬ابن‭ ‬اكادير‭ ‬ألبوما‭ ‬غنائيا‭ ‬جديدا‭ ‬باللغة‭ ‬الأمازيغية‭ ‬يحمل‭ ‬ست‭ ‬أغان،‭ ‬يختزل‭ ‬التجربـــة‭ ‬الفنيـــة‭ ‬لجمال‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬لأكثـــر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬الثقافـــة‭ ‬والهوية‭ ‬والموسيقــى‭ ‬الأمازيغية‭.  ‬ ويقول‭ ‬جمال‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬إن‭ ‬ألبوم‭ “‬تيفاوين‭” ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬قطع‭ ‬غنائية،‭ ‬ويتميز‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭أكمل القراءة »


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