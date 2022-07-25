الصباح السياسي
انتخابات الحسيمة… فوز بطعم سياسي
تعبئة واسعة من إخوان بركة والتفاف واسع يعزز موقع الاستقلال بالريف حمل فوز نور الدين مضيان في الانتخابات الجزئية بالحسيمة، دلالات سياسية عميقة، تعدت البعد الانتخابي المحلي، الذي يؤكد تجذر حزب الاستقلال في إقليم الحسيمة، لتكون لها دلالات سياسية، ذات أثر كبير داخل الحزب، ما يعزز موقعه القيادي إلى جانبأكمل القراءة »
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