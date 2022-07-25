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الرياضة

غيابات في أول حصة للشابي

منذ 4 دقائق
الفريق يلجأ للأمل بعد منعه من الانتداب باشر لسعد الشابي مهامه مدربا للدفاع الحسني الجديدي بلقاء مباشر مع اللاعبين، بعد تقديمهم له من قبل الرئيس عبد اللطيف المقتريض الجمعة الماضي. وانطلقت التداريب بملحق ملعب العبدي بالجديدة، في غياب اللاعب الكونغولي موكوكو أمالي والكيني مسعود جمعة. وغاب عن الحصة الأولى زكرياأكمل القراءة »


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