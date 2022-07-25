الصباح الفني
“لو كان يطيحو لحيوط” في القاعات
الفيلم للمخرج حكيم بلعباس ويحكي عن واقع قرية صغيرة تبدأ القاعات السينمائية، ابتداء من الأربعاء المقبل، في عرض الفيلم السينمائي الطويل “لو كان يطيحو الحيوط”، للمخرج حكيم بلعباس، بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج. ويجمع الفيلم السينمائي ممثلين من مختلف الأجيال، ويتعلق الأمر بأمين الناجي وحسناء المومني وزهور السليماني وسناءأكمل القراءة »
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