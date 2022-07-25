الصباح السياسي
الأعرج… الخاسر الأكبر
رئيس لجنة التشريع ووزير الثقافة السابق يفشل في استعادة مقعده ظهر أن الخاسر الأكبر في الانتخابات الجزئية لـ 21 يوليوز، من الأعيان الجدد لمنطقة الحسيمة، هو محمد الأعرج، القيادي في الحركة الشعبية، وزير الثقافة والاتصال السابق، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الذي لم يحالفه الحظ، وعوضه عبد الحق أمغار،أكمل القراءة »
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