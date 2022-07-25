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الريحاني في سلسلة كندية

منذ 17 دقيقة
أعلنت الممثلة هدى الريحاني، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، خوضها تجربة فنية جديدة، إذ تستعد أن تطل على جمهورها هذه المرة من خلال سلسلة إلكترونية كندية. وتقاسمت الريحاني مع متابعيها صورا من كواليس تصوير الموسم الثالث من السلسلة الكندية “تيودور با دو أش”، مشيرة إلى أنهاأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة


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