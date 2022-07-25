الصباح الفني
الصديقي وقصة الطلاق
كشفت الممثلة سحر الصديقي، أسباب اتخاذها قرار الطلاق من المخرج منصف مالزي في 2021. وأوضحت الصديقي، في صفحتها الرسمية عبر موقع “أنستغرام”، أن الجانب المالي كان سببا في الانفصال، إضافة إلى ضغوطات أخرى نفسية كانت تمارس عليها. وفي الوقت نفسه، أثارت الفنانة المغربية، سحر الصديقي، شكوك متابعيها بخصوص دخولها فيأكمل القراءة »
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