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مجتمع

27 في المائة تعرضوا لتهديد إلكتروني

منذ 4 دقائق
A man takes part in a training session at Cybergym, a cyber-warfare training facility backed by the Israel Electric Corporation, at their training center in Hadera, Israel July 8, 2019. REUTERS/Ronen Zvulun
أكدت شركة “كاسبرسكي” الرائدة في مجال الحماية من الفيروسات، أن المستخدمين المغاربة مازالوا معرضين بشكل أكبر للتهديدات الإلكترونية. وأوضح تقرير للشركة أن الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو الماضي، تم اكتشاف الشركة ما مجموعه 4.105.601 تهديد مختلف على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشاركين المغاربة في سحابة شبكة “كاسبرسكي” الأمنية. وتفيدأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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