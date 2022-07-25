مجتمع
27 في المائة تعرضوا لتهديد إلكتروني
أكدت شركة “كاسبرسكي” الرائدة في مجال الحماية من الفيروسات، أن المستخدمين المغاربة مازالوا معرضين بشكل أكبر للتهديدات الإلكترونية. وأوضح تقرير للشركة أن الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى يونيو الماضي، تم اكتشاف الشركة ما مجموعه 4.105.601 تهديد مختلف على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشاركين المغاربة في سحابة شبكة “كاسبرسكي” الأمنية. وتفيدأكمل القراءة »
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